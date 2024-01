Arbeitskampf Erneut streiken Busfahrer: Zwei Tage lang wird es Einschränkungen geben

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut die Fahrer privater Busunternehmen zum Warnstreik auf. Davon betroffen könnten wie bereits am Montag Busse in der Vulkaneifel, an der Mosel und von und nach Trier. Die innerstädtischen Busse in Trier von den Stadtwerken sind nicht von dem Streik betroffen.