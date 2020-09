Virus-Ausbreitung : Erneuter Corona-Fall in Trierer Gymnasium (Aktualisierung)

Trier Am Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium gibt es erneut einen Corona-Fall. Die für das Gesundheitsamt Trier zuständige Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds ein Pressemitteilung angekündigt. Auf der Homepage der Schule werden inzwischen Schüler und Eltern informiert.

Entsprechende Meldungen in den sozialen Netzwerken will Martina Bosch, Pressesprecherin der für das Gesundheitsamt Trier zuständigen Kreisverwaltung zwar noch nicht bestätigen. Allerdings hat sie auf Anfrage unserer Zeitung eine Pressemitteilung in den kommenden Stunden angesagt. Auch die Schulleitung gab am Vormittag zu einem möglichen neuen Corona-Fall an dem Gymnasium keine Auskunft. Inzwischen Informiert Direktorin Bärbel Brucherseifer aberauf der Homepage der Schule.