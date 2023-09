Mode im Einkaufszentrum Nach Umbau wieder geöffnet: Das erwartet Kunden bei Ernsting’s Family in Trier-Nord

Gebietsleiterin Petra Stolz-Klos ist stolz über die Neugestaltung ihrer Filiale: „Wir wollen unseren Kunden nur das Beste bieten: Vom Kleinkind bis zu Senioren soll sich jeder bei uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre einkaufen können.“ Ein breites Angebot soll es also sein, das in der umgebauten Ernsting’s Family-Filiale angeboten wird. Am Freitag wurde sie nach einigen Umbauarbeiten wieder eröffnet.