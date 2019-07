Veranstaltung : Jetzt regiert Weinkönigin Leonie I. in Trier

Trier-Olewig Katja Leiendecker hat am Mittwochabend die Krone der Weinkönigin weitergereicht. Neue Repräsentantin der Trierer Winzer ist Leonie Zeimet.

So war es auch am Mittwochabend, an dem eine eigens aufgestellte digitale Stoppuhr den Redefluss nicht wirklich bremsen konnte, bevor Katja Leiendecker (22) die Krone unter den Augen zahlreicher Weinköniginnen aus der Region an Leonie Zeimet (20) weiterreichte. „Es war eine schöne und erlebnisreiche Zeit“, sagt die scheidende Weinkönigin, die in den kommenden Tagen – frei von repräsentativen Aufgaben – das umfangreiche Angebot beim 71. Weinfest in Olewig genießen will.