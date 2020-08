Kultur : Eröffnung mit Ode an den Schnurres

Trier Der Kulturhafen Zurlauben ist mit Musik, Comedy und rund 220 Besuchern eröffnet worden. Das Programm macht Lust auf mehr.

„Schnorres-Schnuppi-Moustache-Oberlippenbart“ und „Kevin konnte nichts für seinen Namen“. Die musikalische Eröffnung des Kulturhafens Zurlauben beginnt mit einer gewitzten Ode an den Schnurrbart und mündet in politische Themen wie Chancenungleichheit und soziale Gegensätze. „Das Liedermacher-Quatsch-Kabarett-Duo“, wie sich die Künstler „Hennich und Hanschel“ auf der Bühne selbst bezeichnen, kommt „aus dem tiefen Süden – nämlich aus Trier-Süd“. Mit den blau und orange marmorierten Kitteln, dem Oberlippenbart und einer gehörigen Portion Selbstironie haben sie das Publikum schnell auf ihrer Seite.

Auch Kulturdezernent Thomas Schmitt betont: „Kunst und Kultur sind uns wichtig. Deshalb war es uns ein Anliegen, dass diese Veranstaltung stattfinden kann.“ Mit einem Trierer-Mundart-Abend, verschiedenen Live-Bands und Musikern, Open-Air-Kino und „Lesen für Bier“ dürfen sich Trierer sowie Touristen auf ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt freuen. Ein Programmpunkt dürfte so manchen Trierer stolz machen: Am Eröffnungsabend brachte der Verein Kultur Raum Trier einen Comedy Slam auf die Bühne. Der habe einen besonderen Bezug zur Stadt, weil der erste Comedy Slam in Deutschland in Trier stattfand, sagt der Geschäftsführer der Trier Tourismus Marketing GmbH Norbert Käthler.