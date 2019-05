Neue Tagesgruppe gegründet : „Kein Kind darf verloren gehen“

Jessica Hausknecht, Bürgermeisterin Elvira Garbes (Bündnis 90/Die Grünen) und Andrea Schneider (von links) begrüßten die Besucher der neuen Tagesgruppe für junge Elternteile in Trier. Foto: TV/Jan-Erik Iffland

Trier Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands bietet ab sofort Eltern und ihren Kindern ein umfassendes Betreuungsangebot.

Das Angebot richtet sich an Mütter und Väter mit ihren Kindern sowie schwangere Frauen. Ziel der Einrichtung ist es, Eltern zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung mit ihren Kindern zu befähigen.

Ungefähr 30 interessierte Gäste überzeugten sich von den neuen Räumlichkeiten in der Kutzbachstraße, in denen Mütter und Väter Unterstützung finden. Teamkoordinatorin Beatrix Leuk-Rauen begrüßte die Gäste und lud anschließend ein, die neuen Räumlichkeiten zu begehen und mit dem Team ins Gespräch zu kommen. „Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit den jungen Eltern. Durch die Eröffnung unserer Einrichtung schließen wir eine wichtige Versorgungslücke in der Region. Schon im Vorfeld haben wir viel positives Feedback über unser Angebot erhalten. Nun können wir endlich mit unserem Betreuungsangebot starten.“