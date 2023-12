Baugebiet steht vor der Fertigstellung Ende Februar öffnet der neue Markt in Welschbillig

Welschbillig · Die Arbeiten im Rewe-Markt sind in den letzten Zügen. Und auch die erste Familie wohnt bereits in ihrem neuen Zuhause: Das Baugebiet in Welschbillig steht kurz vor der Fertigstellung.

19.12.2023 , 08:07 Uhr

So sieht es im neuen Baugebiet in Welschbillig aus 15 Bilder Foto: Laura Krabsch

Von Laura Krabsch

Baustellenfahrzeuge stehen an allen Ecken. Denn noch vor den Feiertagen soll die offizielle Bauabnahme des Geländes stattfinden, sagt Projektentwickler Joachim Marbach vom Unternehmen Eifel-Haus. Eine erste Familie wird die Weihnachtstage bereits in ihrem neuen Zuhause im neuen Welschbilliger Baugebiet Auf den Ritten II verbringen. Noch besteht ihre direkte Nachbarschaft aus Lastern und Baggern. Das Gebiet für Wohnen und Gewerbe liegt am Ortsrand auf dem Weg zum Eduardstift auf dem Helenenberg. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es im neuen Baugebiet in Welschbillig aus