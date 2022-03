Wie geht es weiter in Schweich? : Mehr als 50 Anmerkungen und Bedenken wegen der Brücke über die Mosel

Wie geht es weiter in Schweich?

Schweich Nächster Schritt auf dem Weg zu einer neuen Moselbrücke in Schweich: Bei einem Eröterungstermin wird über Stellungnahmen und Einwände gegen das Projekt gesprochen. Was das für das Vorhaben bedeutet.

Da würde viele Schweicher sicher gerne Mäuschen spielen. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) gibt es voraussichtlich in den kommenden Wochen einen Erörterungstermin, bei dem über Stellungnahmen zum und Einwände gegen den Bau einer neuen Brücke über die Mosel gesprochen wird. Dieser Termin findet hinter verschlossenen Türen statt.

Neue Schweicher Moselbrücke: So geht es mit dem 20-Millionen-Projekt weiter

Verkehr : Neue Schweicher Moselbrücke: So geht es mit dem 20-Millionen-Projekt weiter

Der LBM wird beim Erörterungstermin seine Planungen vorstellen. Dann können auch offene Fragen geklärt werden. Was dann geschieht, ist offen. Nach Möglichkeit soll ein Ausgleich zwischen den Belangen der Einwender und der Träger öffentliche Belange einerseits und den Planern vom LBM gefunden werden. Gelingt das nicht, könnte es spannend werden.

Der nächste im Verfahren vorgesehene Verfahrensschritt ist der Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses. Er ist die Grundlage für die weiteren Planungen. Er gibt ziemlich genau aus, wo und wie die Brücke gebaut werden kann. Gegen diesen Beschluss kann man vor dem Verwaltungsgericht klagen. Aber nicht jeder. Ein Kläger muss glaubhaft nachweisen können, dass er durch den Bau der Brücke in seinen Rechten verletzt wird. Zudem dürfen Umweltverbände klagen.

Dass eine neue Brücke gebaut werden soll, ist unbestritten. Die bestehende ist inzwischen rund 72 Jahre alt und weist gravierende Schäden am Beton auf. Eine Instandsetzung wurde als unwirtschaftlich beziehungsweise technisch nicht möglich eingestuft. Zudem sind schon mehrmals Schiffe mit der Brücke kollidiert, weil deren Pfeiler relativ eng beieinander stehen und die Durchfahrtshöhe gering ist. Der nun geplante Neubau soll an der Stelle der bisherigen Brücke entstehen. Zwei andere Standorte näher an der Autobahnbrücke waren verworfen worden. Der nun avisierte Standorte war auch vom Stadtrat Schweich und dem Ortsgemeinderat Longuich favorisiert worden.