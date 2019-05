Sport : Das Sportzelt ist teurer als gedacht

Schweich Das Provisorium in Schweich kostet voraussichtlich 850 000 Euro und könnte viele Jahre Bestand haben. Die Fertigstellung ist bestenfalls im November.

Wie berichtet, kann die Stefan-Andres-Sporthalle ab den Sommerferien für voraussichtlich anderthalb bis zwei Jahre wegen Sanierungsarbeiten nicht genutzt werden. 2000 Schüler werden in dieser Zeit nur eine Einfeld-Sporthalle zur Verfügung haben. Einen großen Engpass gibt es auch für die Sportvereine aus Schweich. Handballer und andere Sportler hatten schon befürchtet, dass der Trainings- und Spielbetrieb zusammenbrechen könnte, zumal es in Schweich und Umgebung so gut wie keine freien Hallenkapazitäten gibt.

Nun soll also die Ersatzhalle ausgeschrieben werden. Man wird sich überraschen lassen müssen, was an Angeboten für die Zeltsportstätte hereinkommt. Laut Architekt Dillig (Simmern) betritt auch er, der schon viele Sporthallen geplant hat, Neuland. Seines Wissens gebe es eine Halle in Frankreich, eine in der Schweiz und eine in Blankenrath (Hunsrück). Der Bedarf in den Kommunen für solche übergangsweisen Sporthallen sei aber offenbar groß, denn es gebe einen Sanierungsstau im Sporthallenbereich.