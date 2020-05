Glauben : Erst anmelden, dann Messe feiern

Trier (red) Wegen des bistumsweiten Schutzkonzepts „Schritt für Schritt“ können Gläubige wieder an Gottesdiensten im Hohen Dom teilnehmen. Die Öffnung bezieht sich zunächst auf das Hochamt an den Sonn- und Feiertagen um 10 Uhr sowie auf die Heilige Messe an den Werktagen um 9 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gottesdienstbesucher müssen sich zuvor bei der Dominformation anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer auf ist 120 Personen begrenzt. Um das Risiko der Ansteckung so gering wie möglich zu halten, müssen die Mitfeiernden im Kirchenraum eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Darüber hinaus wird empfohlen, ein eigenes Gotteslob mitzubringen. Des Weiteren wird es Hinweise bezüglich des Mindestabstandes und der Sitzordnung geben.