Erste Hilfe : Krankenschwester hilft bei Notfall im Bus

Nach Meinung der Angehörigen einer jungen Frau, die in einem Bus der Stadtwerke Trier das Bewusstsein verlor, hätte der Busfahrer mehr machen müssen als anhalten und den Notarzt rufen. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Eine junge Frau bricht während der Fahrt in Trier ohnmächtig zusammen. Angehörige kritisieren das Verhalten von Busfahrer und Passagieren. Die Stadtwerke beurteilen den Vorfall anders.

Donnerstag, 9. Mai, etwa 19.30 Uhr. Alisa (22) ist mit ihrer Freundin auf dem Weg nach Hause. Die beiden fahren mit der Stadtwerke-Buslinie 87 in Richtung Trier-Quint, als Alisa in der Ehranger Straße auf einmal bewusstlos zusammenbricht. Geistesgegenwärtig ruft die Freundin nach Hilfe. Glücklicherweise befindet sich eine Krankenschwester im Bus, die den Ernst der Lage erkennt und sich sofort um die bewusstlose junge Frau kümmert. Sie bringt Alisa unter anderem in die stabile Seitenlage.