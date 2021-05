Ihre Meinung : Erst Freude, dann Enttäuschung

Impfbrücke

Wie von den Personen im Artikel geschildert, ist es auch mir in den letzten Wochen gegangen. Bis heute habe ich 36 SMS erhalten und auch wie beschrieben wenige Sekunden später die Absage.

Die Begründung des Pressesprechers der Stadt Trier, wer zuerst den Termin bestätige, bekomme die Zusage, kann in meinem Fall nicht stimmen.

Ich habe mein Handy so eingestellt, dass es automatisch auf die SMS antwortet, das heißt: In einer Sekunde ist die Antwort raus. Bei 36 SMS glaube ich nicht, dass es an der Antwortzeit liegt. Dann müsste ja immer jemand dabei sein, der unter einer Sekunde eine Antwort schickt.