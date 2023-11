KLASSE!-Gewinnspiel Wer will den Nikolaus treffen?

Die Tage werden kürzer, die Uhren wurden schon umgestellt, die Herbstferien sind schon vorbei, die Vorfreude auf die Adventszeit steigt: Da passt diese Aktion der Schulprojekte des Trierischen Volksfreunds genau in die Jahreszeit, denn sie dreht sich um den Nikolaus. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren bietet KLASSE!-Partner Deutsche Post einen besonderen Wettbewerb für kreative Schülerinnen und Schüler an - denn alle Teilnehmer der Projekte KLASSE! und Mini-KLASSE! können eine Nikolaus-Portkarte gestalten, und damit gewinnen.

Es geht darum, den Nikolaus auf klassischer Postkartengröße (DIN-A6-Format, 10,5 x 14,8 Zentimeter) darzustellen. Für Grundschüler (3./4. Klasse) und weiterführende Schulen (ab 7. Klasse) wird die jeweils beste Nikolaus-Postkarte mit einem besonderen Preis prämiert: die Klasse des Gewinners oder der Gewinnerin erhält von der Deutschen Post jeweils 150 Postkarten mit dem Gewinnermotiv (natürlich bereits frankiert).

Der Clou: die ganze Klasse wird von der Deutschen Post eingeladen ins offizielle Nikolaus-Postamt in 66351 St. Nikolaus im Saarland (bei Großrosseln), dort können die Kinder ihre Nikolaus-Postkarten eigenhändig mit dem offiziellen Stempel des Nikolaus-Postamts abstempeln. Die Deutsche Post zahlt die ganztägigen Buskosten, so dass die Klasse die Reise nach St. Nikolaus zum Beispiel mit einem Besuch in der nahe gelegenen Völklinger Hütte oder im Saarbrücker Zoo verbinden kann.

Einsendeschluss für diesen Wettbewerb ist Freitag, der 17. November. Bitte die Postkarte als pdf oder jpg-Format (eingescannt oder abfotografiert und in einer Mindestgröße von 2 MB) mailen an leseprojekte@volksfreund.de - mit folgenden Informationen: Name des Schülers/der Schülerin, Klasse, Schule, Kontakt zur Schule beziehungsweise zu Lehrer/Lehrerin (Mailadresse/Telefon). Der Besuch in St. Nikolaus ist ab dem 8. Dezember möglich, der Termin wird mit den Gewinnerklassen abgestimmt. Weitere Infos dazu unter www.nikolauspostamt.de. Die Deutsche Post und das TV-KLASSE!-Team wünschen viel Glück!