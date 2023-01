Trierer Stadtgeschichte : Waschwasser gab es im Hallenbad: Eine heute 90-Jährige wohnte dort, wo einst Villa Schaab und Polizeipräsidium standen

Foto: privat 13 Bilder Die Villa Schaab und das Polizeipräsidium Trier

Trier In Trier ist das alte Polizeipräsidium abgerissen worden. Auf dem Gelände an der Südallee stand früher aber die Villa Schaab und ein Nebenhaus. Margarethe Melchisedech erinnert sich an die Zeit, als sie und ihre Familie dort lebten.

Gut zu Fuß ist Margarethe Melchisedech mit ihren 90 Jahren nicht mehr. „Der Rücken macht mir doch große Probleme“, erzählt sie beim Treffen mit dem Volksfreund-Redakteur in dem Häuschen in Trier-Nord, in dem sie seit 1961 lebt. Vor ihr auf dem Tisch liegen mehrere Stapel alter Fotos. Schwarz-weiß. Einige im Laufe der Jahrzehnte vergilbt. „Die sind alle aus der Zeit, als wir noch in dem Haus neben der Villa Schaab gewohnt haben.“ Jetzt müsse ihre Tochter sie mit dem Rollstuhl fahren, wenn sie dorthin wolle.

Die Villa Schaab wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber nicht zerstört

Anders als im Trierischen Volksfreund berichtet, sei die Villa Schaab im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden, hat sie dem Journalisten am Telefon erzählt. Und noch einige Geschichten mehr. Deshalb das Treffen. „Im Krieg ist das Dach zerstört worden“, berichtet sie nun lebhaft. „Aber danach haben da bis zum Abriss für den Bau des Polizeipräsidiums noch mehrere Familien gewohnt.“ Im alten Arbeiterhaus daneben habe sie bis zu diesem Zeitpunkt selbst mit ihrem Mann und Töchterchen Monika gelebt. Sie zeigt zum Beleg dafür ein Foto mit der Kleinfamilie, die später noch um zwei Söhne wuchs, auf dem Trümmergrundstück neben der Villa.

Info Die Villa Schaab und das Polizeipräsidium Trier Foto: Leserfoto: Dr.-Ing. Wilhelm Schaab Das Gelände, auf dem nur noch ein großer Schuttberg an das Gebäude des ehemaligen Polizeipräsidiums erinnert, bot schon einmal ein ähnliches Bild. Am 19. Dezember 1944 waren die ehemalige Tuchfabrik und die Weingroßhandlung der Familie Schaab durch Fliegerbomben zerstört worden. Die 1897 auf einer Grundfläche von 400 Quadratmeter erbaute repräsentative Villa Schaab war dabei schwer beschädigt, aber nach dem Krieg repariert worden. Dort und in einem eher ärmlichen Arbeiterhaus daneben lebten bis 1961 mehrere Familien. 1963 kaufte die Stadt Trier das an der Südallee gelegene Drittel des ehemaligen Gesamtgeländes, um dort den Gebäudekomplex für das Polizeipräsidium zu bauen. In einem Beitrag für die Kulturdatenbank der Region aus dem Jahr 2013 schreibt Wilhelm Schaab, 48.000 Kubikmeter Trümmer seien damals abtransportiert worden. 1973 wurde das Präsidium eingeweiht. 2006 wurde der Großteil des Gebäudes wegen Schadstoffbelastung geräumt. Beim nun fast vollendeten Abriss beträgt die Menge des Bauschutts 21.000 Tonnen. Unter dem Gelände befinden sich Reste einer römischen Villa, die nun von Archäologen erforscht werden sollen.

Von damals erzählt die betagte Dame gerne und gut gelaunt: Sie sei ja ein Mädchen aus der Neustraße und habe erst 1951 in das Haus an Schaabs Gässchen eingeheiratet, wie die Straße „An den Kaiserthermen“ bis Ende 1972 hieß. „Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das früher dort gewesen ist. Wir hatten nur einen Wasserhahn im ganzen Haus. Das Waschwasser haben wir im Handwagen vom Hallenbad gegenüber geholt.“ Das war dort bereits 1931 eröffnet worden.

Fliegerbombe explodiert im Keller: 21 Menschen sterben am 19. Dezember 1944

Ihre Schwiegereltern seien bereits 1926 in das nur einen Steinwurf entfernte Arbeiterhaus eingezogen, wo 1930 ihr späterer Mann, Karl, als Zwilling geboren wurde. In dieser Zeit habe schon der Verfall der Blaudruck-Tuchfabrik der Familie Schaab begonnen. Später sei da ein großes Holzlager gewesen. Natürlich der Weingroßhandel und auch ein Süßigkeitengeschäft. „Damals gab es in der Weberbach zehn Kneipen“, berichtet die Zeitzeugin. „Da war was los, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“

Wo heute das Gebäude des Stadtarchivs kostbare Handschriften schützt, stand bis zu den Bombenangriffen im August 1944 die Agnetenkaserne, ein ehemaliges Kloster, in dem die Stadt nach dem Ersten Weltkrieg Wohnungen eingerichtet hatte. Am 19. Dezember 1944 legten Fliegerbomben auch die Fabrik und die Weinkellerei der Familie Schaab in Schutt und Asche. Die repräsentative Villa wurde erheblich beschädigt. Eine der Bomben durchschlug auf dem Gelände die Decke eines als sicher geltenden Kellergewölbes. Die Explosion tötete mindestens 21 Menschen, die dort Schutz gesucht hatten, überwiegend Frauen und Kinder.

Älter als 65 Jahre ist die dieses Foto. Es zeigt Margarethe und Karl Melchisedech mit Tochter Monika auf dem Trümmergrundstück neben der Villa Schaab. Foto: Familie Melchisedech

Margarethe musste das nicht miterleben, da sie wie die halbe Bevölkerung von Trier evakuiert worden war, viele von ihnen nach Thüringen. Auch ihre späteren Schwiegereltern seien von dort 1946 zurückgekehrt und wieder in das Arbeiterhaus eingezogen. Fünf Jahre später brachte Sohn Karl das Mädchen aus der Neustraße mit ins Haus.

„Wir hatten zwischen der Villa und unserer Wohnung einen Nutzgarten mit allerlei Salat und Gemüse“, erinnert sich die 90-Jährige an die Zeit, als von der alten Fabrik nur noch der 75 Meter hohe Schornstein stand. „Auf dem hat die Tochter Schaab einmal einen Handstand gemacht“, hat sie noch vor Augen. Davon gebe es leider kein Foto. „Als der Schornstein dann gesprengt wurde, hat die Polizei meine drei Kinder - die waren zu der Zeit alle krank – in die Weberbach gebracht. Ein Stein hat den Wohnzimmerschrank meiner Cousine zerschlagen.“ Mehr Schaden habe die Sprengaktion aber nicht verursacht.

1961 wird das Gelände für den Bau des Polizeipräsidiums Trier geräumt

1961 ging dann alles schnell. „Da hat uns die Stadt gesagt, dass wir ausziehen müssen, weil auf dem Gelände das neue Polizeipräsidium errichtet wird.“ So sei die Familie in die Franz-Georg-Straße in Trier-Nord gezogen. Gegenüber, im Bürgerhaus Trier-Nord, war Margarethe Schaab 30 Jahre lang „Mädchen für alles“, wie sie sagt. Als „Frau Desch“ war sie im ganzen Quartier bekannt. Mehr als 20 Jahre habe sie auch bei der Firma Lürenbaum gearbeitet. „Ich habe genug geschafft“, sagt die frisch gebackene Ur-Großmutter und schmunzelt.