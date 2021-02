Digitaloffensive : Erste iPads des Sofortausstattungsprogramms gehen an Trierer Schulen

Trier Nach langen Verzögerungen ist es nun so weit: Die Geräte sind da und werden so schnell wie möglich für den Digital-Unterricht konfiguriert.

Die 1292 iPads aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes sind nach erheblichen Lieferverzögerungen Anfang dieser Woche in Trier eingetroffen und werden vor der Ausleihe an die Schüler maßgeschneidert für den Einsatz im (Digital)-Unterricht vorbereitet. Das hat das städtische Presseamt mitgeteilt.

Wegen der großen Menge an iPads der achten Generation (320 GB-Modell) nutzt das Team vom Amt für Schulen und Sport nicht nur seine Räume in der Hindenburgstraße, sondern auch freie Kapazitäten im Digital Hub-Gebäude im Trierer Westen. Die Geräte gehen an die Trierer Grundschulen sowie an die Berufsbildende Schule Gewerbe und Technik, die Kurfürst-Balduin-Realschule plus, die IGS, die Treverer-Schule und das Max Planck-Gymnasium.