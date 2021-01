Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Erste Reaktionen auf das Aus für den Real-Markt in Kenn

Keine Zukunft mehr: Im Real-Markt in Kenn sollen Ende September die Lichter ausgehen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kenn/Trier Die Mitteilung von der Schließung des Real-Markts in Kenn im September löst am Mittwoch Bestürzung aus. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer „hochdramatischen“ Situation für die 124 Beschäftigten des Standorts. Beim Handelsverband Region Trier ist man überrascht über das so baldige Aus.