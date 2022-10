Gesundheitsversorgung : Erster ärztlicher Nachwuchs vom Medizincampus Trier

Professor Tim Piepho (von links), Lara Kaltbeitzel, Martin Stahl, Sarina Herrig und Professor Andreas Neisius. Foto: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

Trier/Mainz Drei ehemalige Medizincampus-Studierende bleiben für ihre Facharztausbildung in Trier. Warum sich die ersten drei Ärzte entschlossen haben, hier zu bleiben.

(red) Insgesamt acht Medizinstudierende der Universitätsmedizin Mainz starteten im Jahr 2020 als erste Kohorte in ihr 10. Fachsemester am Medizincampus Trier (MCT). Drei der ersten Studierenden sind Lara Kaltbeitzel, Sarina Herrig und Martin Stahl, die nun zudem die Ersten sind, die nach ihrem 10. Semester am MCT und dem anschließenden Praktischen Jahr auch für ihre Facharztausbildung in Trier bleiben. Diese durchlaufen Lara Kaltbeitzel und Martin Stahl in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Sarina Herrig in der Abteilung für Urologie und Kinderurologie des Brüderkrankenhauses.

Im vergangenen Mai legten Lara Kaltbeitzel, Sarina Herrig und Martin Stahl ihr drittes Staatsexamen erfolgreich ab. Dies befähigt sie zur Ausübung des Arztberufs und dem Berufseinstieg, der mit der Ausbildung zum Facharzt beginnt. Mit der medizinischen Ausbildung in Trier sind die drei bereits vertraut, da sie ihr 10. Semester am Medizincampus Trier (MCT) und ihr Praktisches Jahr in Trier verbrachten. Mit der offiziellen Eröffnung des MCT im Oktober 2020 starteten sie gemeinsam mit fünf weiteren Studierenden der Universitätsmedizin Mainz in den ersten Jahrgang am MCT, nun freuen sie sich zwei Jahre später über den Start ihrer Facharztausbildung in bekannter Umgebung. „Ich habe mich für die Facharztausbildung in Trier entschieden, da mir hier eine sehr gute Weiterbildung mit hohen Standards, ein tolles Team und eine schöne Umgebung geboten werden“, sagt Lara Kaltbeitzel, die ihre Ausbildung in der Anästhesie und Intensivmedizin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier macht. Neben der 25-Jährigen, die gebürtig aus dem südhessischen Nauheim kommt, begeistert sich auch Martin Stahl für die Vielfalt der Anästhesie mit der Notfall-, Intensiv, Schmerz- und Palliativmedizin.

Medizin ist für ihn „sehr facettenreich und bleibt einfach spannend. Trotz gleicher Diagnosen ist jeder Patient anders.“ Bereits während seiner Zeit am Medizincampus sei er in die Abläufe mit eingebunden worden, „anstatt nur nebendran zu stehen“, wie er berichtet. Dem stimmt Sarina Herrig zu, die gebürtige Triererin schloss ebenso wie die anderen beiden im Mai ihr drittes Staatsexamen ab und macht nach der Lehre am MCT und dem anschließenden Praktischen Jahr nun ihre Facharztausbildung in Trier. Für sie sei schon immer klar gewesen, dass sie ein chirurgisches Fach wählen wird. „Das Praktikum während des Medizincampus und auch mein Wahltertial im praktischen Jahr in der Urologie haben mich dann vollends von dieser Fachrichtung überzeugt. Für mich ist die Urologie ein zwar überschaubarer, aber dennoch sehr vielfältiger Fachbereich. Man arbeitet sehr viel praktisch, hat aber trotzdem viele Überschneidungspunkte mit konservativen Ausrichtungen wie zum Beispiel der Onkologie.“

Mit begleitet wurden die drei während ihrer medizinischen Lehrzeit in Trier von Professor Tim Piepho, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin des Brüderkrankenhauses sowie einer der beiden fachübergreifenden Lehrverantwortlichen des Medizincampus Trier und von Professor Andreas Neisius, Chefarzt der Urologie und Kinderurologie und Lehrverantwortlicher am Medizincampus Trier. „Dass sich nun drei der insgesamt acht ersten Studierenden des Medizincampus aufgrund ihrer positiven Erfahrungen mit der Lehre dazu entschieden haben, ihre Facharztausbildung in Trier zu machen, freut uns sehr. Damit wird der ärztliche Nachwuchs am Standort Trier und gleichzeitig in der Region gestärkt“, so die beiden Professoren unisono.