Sport : Auf den Höhen des Hochwalds für den guten Zweck laufen

Osburg/Farschweiler Drei Traumschleifen, unzählige Kilometer und Höhenmeter für den guten Zweck: Der Osburger Stefan Petry organisiert Ende Mai einen Traillauf im vorderen Hochwald. Die Erlöse werden komplett für ein caritatives Projekt gespendet.

Am Veranstaltungstag unterstützen 30 Helfer den Polizisten, der auch regionaler Botschafter des Traillaufs Traildorado st – sei es an den Verpflegungsständen an den Strecken, bei Auf- oder Abbau an der Hochwaldhalle oder als Helfer im Start-Ziel-Bereich. Die Organisation im Vorfeld hat Petry ganz alleine gestemmt. Viel Arbeit, aber trotzdem will Stefan Petry einen zweiten Hochwald-Ultra-Trail anbieten. „Es ist ja für den guten Zweck“, sagt er. Denn die Erlöse aus den Startgeldern spendet Stefan Petry komplett an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB, siehe Info), die Unkosten sollen über Sponsoren (“Bisher haben ich etwa 20.“) gedeckt werden. „Ich wollte eine reine Charity-Veranstaltung machen, einen reinen Spendenlauf. Das soll auch in Zukunft so bleiben.“