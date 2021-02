Polizei Trier : Erster Polizeihauptkommissar geht in Ruhestand

Das Foto zeigt den Ersten Polizeihauptkommissar Horst Hoffmann. Foto: Polizei

Trier/Pellingen Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete den Ersten Polizeihauptkommissar Horst Hoffmann in den Ruhestand. Hoffmann leitete in den letzten Jahren die Ermittlungsgruppe Migration. Berg bedankte sich für die engagierten Dienste des Beamten, der zudem lange Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig war.

Hoffmann wirkte von 2009 bis 2019 als Ortsbürgermeister von Pellingen. Jetzt arbeitet er im Ortsgemeinderat in der CDU-Fraktion mit.

Er wurde am 2. Februar 1976 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Sanitätsbeamter bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt.