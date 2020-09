Baustelle : Der lange Weg zum neuen Supermarkt

Symbolischer Spatenstich in Föhren (von links): Landrat Günther Schartz, Ortsbürgermeisterin Rosi Radant, Investor Achim Lohner und Rainer Vongerichten, Expansionsleiter Rheinland-Pfalz bei Rewe. Foto: TV/Florian Jüngling

Föhren Nach fünf Jahren Planungszeit hat der Bau des Rewe für 7,5 Millionen Euro in Föhren begonnen. Welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden mussten und was den Markt ausmacht.

Endlich ist das Projekt im Bau: Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin von Föhren, ist sichtlich erleichtert und führt die Teilnehmenden beim Spatenstich über die „sieben Brücken“ zum künftigen Rewe-Markt. Mit den Brücken meint sie die verschiedenen Planungsabschnitte bis zur Verwirklichung des Projekts direkt am Neubaugebiet In der Acht.

Verhandlungen und Planung dauerten insgesamt fünf Jahre, die Fertigstellung des Neubaus ist bereits für Mitte oder Ende 2021 geplant. Rosi Radant klärte auf, warum das Verfahren so langwierig war.

Investor Achim Lohner, Unternehmer mit zahlreichen „Lohner’s“-Bäckereien blickt zurück: „Zunächst schwankten wir zwischen einem Markt mit 800 oder 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der jetzt geplante wird nun 1500 Quadratmeter haben.“ Natürlich wird auch eine seiner Bäckereien in dem neuen Markt ihren Platz finden, genau wie ein Friseursalon „Haarkunst“.

Rosi Radant ergänzt: „Der erste Schritt war die Ermittlung der Kaufkraft, um sicherzustellen, wie groß die Nachfrage nach einem Markt ist.“ Danach musste entschieden werden, ob der Markt in der Ortsmitte oder am Ortsrand entstehen soll. „Innerörtlich war ein Rewe unmöglich, allein schon wegen der Größe“, erklärt Radant. Zudem wäre der Rewe für die innerörtlich angesiedelten Metzgerei- und Bäckerbetriebe eine starke Konkurrenz gewesen. So können diese weiter aktiv bleiben und die Nachfrage vor Ort befriedigen.