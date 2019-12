Kommunalpolitik : Ersthelfer im Ruwertal gehören jetzt zur Feuerwehr 

Waldrach Der Verbandsgemeinderat Ruwer beschließt eine Änderung für sechs First-Responder-Gruppen. Gute Nachricht für die Bürger: Die Abwassergebühren bleiben stabil.

Die First-Responder-Gruppen in der Verbandsgemeinde Ruwer werden organisatorisch den Feuerwehren der VG als zusätzliche Facheinheit zugeordnet. Das hat der Verbandsgemeinderat Ruwer einstimmig beschlossen. Derzeit sind in der VG Ruwer Ersthelfer-Gruppen in folgenden Bereichen aktiv: Kasel/Mertesdorf, Waldrach, Korlingen, Hochwald, Pluwig und Holzerath. Leiter der Facheinheit First Responder soll Daniel Simon aus Mertesdorf werden, er übernimmt gleichzeitig die Funktion des Gerätewarts. Die ärztliche Qualitätskontrolle soll der Facharzt für Anästhesie Jochen Zimmermann (Kasel) übernehmen.