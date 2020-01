Trier Ein Aachener und ein Trierer Architekturbüro belegen die ersten Plätze im Wettbewerb um die Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums Trier. Einer der beiden Entwürfe soll realisiert werden – möglichst bis 2022.

Zwölf Teilnehmer, zwei Sieger und ein Hauptgewinner, der noch ermittelt werden muss: Die Erweiterung des Trierer Humboldt-Gymnasiums (HGT) nimmt mit dem Abschluss des Architekturwettbewerbs Gestalt an. Baudezernent Andreas Ludwig zeichnete am Montag im Rathaus die erfolgreichsten Entwürfe aus. Platz eins und damit 16 000 Euro Preisgeld gehen an das Aachener Büro Pfeiffer Volland Michel Architekten (PVMA). Auf Platz zwei (11 000 Euro) landeten Weltzel Hardt + Partner aus Trier. Drei weitere Wettbewerbsteilnehmer (aus Luxemburg, Trier und Alzey) erhalten auf Beschluss der siebenköpfigen Jury unter Vorsitz von Architekt Ferdinand Heide (Frankurt) Anerkennungen und jeweils 5000 Euro. Die eigentliche Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Bislang steht lediglich fest, dass einer der beiden Siegerentwürfe realisiert werden soll. Wer schlussendlich zum Zuge kommt, soll in etwa zwei Wochen feststehen. Zunächst stehen Verhandlungsgespräche und das Abklopfen eines Kriterienkatalogs zwischen Stadt und Planern auf dem Programm.