Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in der Auskunfts- und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54 in Trier, lädt am Dienstag, 2. April, 16.30 Uhr, zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – was wäre wenn?