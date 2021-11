Stadtentwicklung : Trierer Spielplätze auf dem Prüfstand

Foto: TV/Christian Altmayer

Trier Der Zustand der Spielplätze und Schulhöfe in Trier lässt mancherorts zu wünschen übrig. Was die Stadt in den nächsten Jahren unternehmen will, um das zu ändern.

Ein altes Schaukeltier, eine rostige Rutsche, ein Sandkasten – viel mehr bieten manche Spielplätze in Trier nicht. Vor allem links der Mosel finden Kinder oft kaum genug Flächen zum Toben, geschweige denn geeignete Spielgeräte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Arbeitsgruppe Spielraum und Wohnumfeld in den Vierteln West, Pallien, Euren und Zewen, die im Dezernatsausschuss IV vorgestellt wurde.

Und das lässt sich sogar an Zahlen festmachen. Laut dem Bericht stehen einem Trierer Kind zwar im Schnitt 7,7 Quadratmeter Spielraum zur Verfügung. Im Westen und in Pallien haben Jungs und Mädchen aber nur rund drei Quadratmeter zur Verfügung. Zum Vergleich: Das ist etwa die Größe eines Doppelbetts.

Und auch der Zustand der Spielplätze lässt vielerorts zu wünschen übrig. „In Trier-West zum Beispiel stammen manche Geräte aus den 1960er oder 70er-Jahren“, sagt Kerstin Schorer-Hach von der Mobilen Spielaktion, die die Analyse präsentiert. Und auch der Bolzplatz in Euren hätte eine Sanierung nötig.

Das Problem: Für neue Spielplätze ist nicht überall Platz. Wo etwa sollen in Pallien zwischen roten Felsen und Mosel, die Flächen herkommen? Am Flussufer vielleicht, wie es der Grüne Dominik Heinrich im Dezernatsausschuss vorschlägt? Dürfte schwierig werden. „Unsere Bemühungen an der Mosel etwas zu realisieren, sind bisher immer an den Behörden gescheitert“, sagt Schorer-Hach.

Der Fachfrau schwebt eher vor, manche Schulhöfe in den Stadtteilen außerhalb der Unterrichtszeiten zugänglich zu machen. Derzeit sind die Pausenhöfe, die sich zum Radeln oder Basketballspielen eignen würden, oftmals abends und an den Wochenenden verriegelt. „Es kommt da oft zu Vandalismus“, erklärt Carola Siemon (SPD): „Und das Problem ist auch nur schwer in den Griff zu bekommen.“

Zudem steht es auch nicht um jeden Schulhof in Trier zum Besten. Manche Pausenhöfe gleichen Asphaltwüsten. Immerhin: Um die Außenanlagen der Grundschulen in Euren und Heiligkreuz sowie von der Gymnasien Auguste-Viktoria, Max-Planck und Friedrich-Spee will sich die Stadt kümmern. Neue Spielgeräte sollen her, neue Grünflächen und neues Pflaster.