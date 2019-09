Trier : Es geht um Mode und Marktkreuz

Trier Bei gleich zwei Veranstaltungen gibt es am Dienstag Wissenswertes im Trierer Stadtmuseum. Die Atmosphäre des historischen Kreuzgangs bei einem Glas Sekt genießen und anschließend die Mode-Ausstellung in einer exklusiven Abendführung entdecken: Dazu lädt das Stadtmuseum am Dienstag, 3. September, um 18.30 Uhr ein.

Kurator Ralf Schmitt nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise durch vier Jahrhunderte Mode-Geschichte. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail bei kathrin.koutrakos@trier.de oder Telefon 0651/718 1454. Die Teilnahme kostet zehn Euro.