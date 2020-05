Stadtgeschehen : Es sprießt und blüht in Heiligkreuz

Es sprießt und blüht in Heiligkreuz

Sicherheitsaufstellung in drei Reihen versetzt: Das Gärtnerteam der Firma Mesenbrink und Christian Thesen vom Amt StadtGrün (Vierter von links), Walter Oberbillig vom Brunnenverein (Sechster von links) und Ortsvorsteher Hanspitt Weiler (rechts). Foto: Friedhelm Knopp

Trier-Heiligkreuz Vom „Urwald“ befreit und umgeben von anschaulicher Bepflanzung präsentiert sich seit einigen Tagen die Heiligkreuz-Kapelle.

So kann es nicht bleiben – hier muss etwas geschehen: Dies war die Meinung vieler Heiligkreuzer beim Anblick ihres Ortskerns rund um das fast 1000-jährige Wahrzeichen des Stadtteils, die Heiligkreuz-Kapelle. Genauso sahen es auch der Ortsbeirat und Ortsvorsteher Hanspitt Weiler. Tristes Ergebnis der Bestandsaufnahme: Aus Betonkästen sprießende Pflanzen der Sorte „Unkraut“, die Pflanzböden in den Kästen alt und verhärtet, dazu verwahrloste Bäume. Dieser Vegetationszustand zog sich hin vom Glockenturm bis zur Ecke Arnulf- und Rotbachstraße.

Weiler: „Das soll aber keine einmalige Aktion bleiben. So haben wir im Ortsbeirat beschlossen, dem Brunnenverein 2000 Euro für die Beschaffung neuer Sitzbänke zur Verfügung zu stellen.“ Der Heiligkreuzer Ortskern solle mehr Aufenthalts- und Lebensqualität erhalten. Außerdem müsse die Neugestaltung nachhaltig gesichert werden. Über die entsprechende regelmäßige Pflege der Anlagen seien bereits Gespräche mit dem Amt StadtGrün geplant.

Dann war im wörtlichen Sinne der Boden für die Neuanpflanzungen bereitet. Der abgestorbene Baum im Trog direkt vor der Kapelle wurde durch einen Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) ersetzt – ein nordamerikanisches Gewächs, das sich sehr gut ans Stadtklima anpasst. Es bietet gleichzeitig mit seinen großen Blüten eine hervorragende Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Insgesamt wurden mehr als 1100 neue Pflanzen auf den Flächen rund um die Kapelle an der Rotbach- und Arnulfstraße eingesetzt, wobei die beiden Inseln in der Mitte und am Ende der Arnulfstraße auch umgestaltet wurden.