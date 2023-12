Neues Buch Es wimmelt an der Mosel – eine Liebeserklärung an die Region

Trier · (red) Wimmelbilderbücher haben in den letzten Jahren wieder an großer Beliebtheit gewonnen und sind aus Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Und jetzt wimmelt es auch entlang der Mosel. Im Trierer Buchfink Verlag erscheint das Mosel-Wimmelbuch mit sechs Doppelseiten mit den schönsten Sehenswürdigkeiten und besonderen Naturlandschaften an der Mosel.

01.12.2023 , 11:10 Uhr

Cover Mosel Wimmelbuch Foto: TV/Buchfink Verlag

Von Chiara Kirschner