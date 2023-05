Kommt ihr bekannt vor Idee geklaut? Trierer Musikerin haut Statement zu Böhmermanns ESC-Song raus

Kurz nachdem Jan Böhmermann die Veröffentlichung seines Songs angekündigt hatte, reagierte sie bereits auf Instagram. „Bitte nimm mir nicht die einzige Idee, die mein Kanal seit 6 Monaten zu bieten hat“, ist dort zu lesen. Dazu gibt es ein Video, in dem Coremy erklärt, was aus ihrer Sicht passiert ist. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Der deutsche Startplatz für den ESC 2023 wurde in einem Vorentscheid vergeben. Eine Möglichkeit, sich für diesen Vorentscheid beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu qualifizieren, war ein Voting auf der Video-Plattform TikTok. Dort konnten Musiker einen Song speziell für den Wettbewerb hochladen und auf den Erfolg bei der Abstimmung hoffen.