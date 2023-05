Guildo hat euch lieb „Piep, piep, piep“: Wie der Meister aus Trier vor 25 Jahren dem ESC neues Leben einhauchte

Während in Deutschland Guildo-Mania herrschte, fragten vor 25 Jahren die Menschen in Großbritiannien eher: „Guildo who?“. Die Begeisterung für den Trierer Musiker Guildo Horn, der vor einem Vierteljahrhundert angetreten war, dem angestaubten Image des damals noch als Grand Prix Eurovision bekannten Musikwettbewerbs den Kampf anzusagen, hielt sich auf der Insel in Grenzen. Am 9. Mai 1998 war die mittelenglische Industriestadt Birmingham Schauplatz eines denkwürdigen Ereignisses. Horst Köhler alias Guildo Horn wollte dem mehr oder weniger langweiligen Event neues Leben einhauchen und der Musikwelt zeigen, dass die Deutschen Humor haben. Und dass der Grand Prix nicht nur schwer und gediegen sein kann, sondern auch leicht und fröhlich.