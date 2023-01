Umzug : So soll es für das Eselzentrum bei Langsur weitergehen

Röhl/ Langsur Die aktuell noch auf einem Hof zwischen Langsur und Trierweiler betreuten Esel sollen auf einen Hof bei Röhl (Eifelkreis Bitburg-Prüm) umziehen. Geplant ist, dass dies bis zum 1. Februar geschieht. Der hinter dem Eselzentrum stehende Verein will sich nicht zum Sachstand äußern. Allerdings steht fest, ob es wie geplant mit dem Umzug klappt.

Nach fünf Jahren will das Eselzentrum Trierer Land seinen Standort verlagern. Anfang des Jahres hat der Verein angekündigt, mit seinen Tieren nach Röhl in die Nähe von Bitburg umzuziehen. Vom Verein werden mehrere Dutzend Esel sowie weitere Tiere betreut. So jedenfalls heißt es in einer Ankündigung im sozialen Netzwerk Facebook sowie auf der Seite des Vereins im Internet. Unter anderem ist dort zu lesen: „... unser Weg ist nicht zu Ende, sondern verlagert sich nur ein paar Kilometer weiter in ein wundervolles endgültiges Zuhause, sicher und geborgen für unsere Tiere, mit Menschen an unserer Seite, denen das Wohl der Tiere wichtig ist.“ Am 2. Januar kündigt der Verein an, dass es in den folgenden vier Wochen „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ heiße und Helfer herzlich willkommen seien.