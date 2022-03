Wegen Falschaussagen in einer Gerichtsverhandlung : Nach Eskalation eines Polizeieinsatzes in Trier-Euren: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamts

Die Trierer Staatsanwaltschaft hat ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen drei Polizisten und eine Polizistin der Polizeiinspektion Trier eröffnet wegen des Verdachts auf Falschaussage vor Gericht. Foto: TV/Frank Göbel

Trier Verdacht auf Falschaussage und Körperverletzung: Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen vier Trierer Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdiensts der Stadt Trier. Ursache ist ein Video das zeigt, wie ein Einsatz der Ordnungskräfte in einem privaten Garten in Trier-Euren am 12. Juni 2021 eskalierte.