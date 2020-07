Brand mit Verletztem : Angebranntes Essen in Trier-Kürenz ruft Feuerwehr auf den Plan

Trier-Kürenz Weil in einer Wohnung im Trierer Avelertal Essen auf dem Herd angebrannt war, musste die Berufsfeuerwehr am frühen Sonntagmorgen um 1.07 Uhr ausrücken. Wie die Integrierte Leitstelle Trier des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst mitteilte, erlitt ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenaus gebracht werden.