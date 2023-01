70 Jahre im Familienbesitz : Warum die Esso-Tankstelle in der Trierer Kaiserstraße vorerst geschlossen bleibt

Extra

Foto: privat/Oliver Lieser

Der Trierer Artur Lieser eröffnete am 1. Januar 1949 seinen Kraftdroschkenbetrieb in der Trierer Kaiserstraße. Kraftdroschken waren die motorisierten Nachfolger von Pferde-Droschken – und eine Art frühe Taxis im öffentlichen Personennahverkehr. Zum Gewerbebetrieb gehörte damals aber auch schon ein Autopflegedienst, so steht es zumindest in einem amtlichen Dokument der Stadt Trier von damals, das Nachfahre Oliver Lieser in seinen Unterlagen aufbewahrt. Der Kraftdroschkenbetrieb wurde demnach im Juni 1957 ab- und dafür ein „Autoverleih an Selbstfahrer“ angemeldet – eine Art frühes Carsharing also, heute wieder topaktuell.

Die erste Tankanlage war von der Stadt auf dem familieneigenen Firmengelände im April 1951 genehmigt worden.

Oliver Lieser übernahm den Betrieb der modernen Tankstelle vor rund 25 Jahren. Zum Jahresbeginn 2023 endet die lange Familientradition: Oliver Lieser hat die Tanke an den polnisch-stämmigen Mineralölkonzern Orlen verpachtet, die den Laden umbaut, modernisiert und am Mittwoch, 8. Februar 2023, neu eröffnen will.