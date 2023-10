Gesunde Ernährung Das Bio-Mobil steht in Trier – was ist dort geboten?

Bio erlebbar machen. Mit diesem Ziel hat sich in diesem Jahr das Bio-Mobil des von Bioland initiierten EU-Projekts „Grenzenlos Regional – Bio in Europa“ auf den Weg gemacht. Drei Jahre lang wird es insgesamt 18 Städte in ganz Deutschland und 15 Städte in Italien ansteuern, um dort in Kooperation mit regionalen Betrieben den ökologischen Landbau für Verbraucher greifbarer zu machen.