Gedenken : Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Trier-Pfalzel Zu einer Feier im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus laden die Pfarreien Pfalzel und Ehrang in die Marienstiftskirche in Pfalzel am Montag, 27. Januar um 18 Uhr ein . Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 75. Mal.

