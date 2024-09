Für ein paar Wochen Der Bahnübergang Euren ist offen – was zu beachten ist

Trier · Die Deutsche Bahn hat ihre Bauarbeiten am Bahnübergang in Euren wieder einmal abgeschlossen. Die Straße ist jetzt befahrbar – jedoch nicht in jede Richtung und auch nicht für lange. Wir haben hier wichtige Infos.

05.09.2024 , 14:28 Uhr

Wieder offen: die Eisenbahnstraße in Euren. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier