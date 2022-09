Umweltschutz : Mosel Clean up – gemeinsam gegen den Müll am Fluss

Mosel Clean up – gemeinsam gegen den Müll am Fluss

Müll am Flussufer. Beim Mosel Clean Up geht es darum, die Umwelt vom Unrat zu befreien. Foto: Hans-Alwin Schmitz

Trier-Euren Gemeinsam etwas gegen die Vermüllung der Flusslandschaft tun. Das ist am 10. September zum dritten Mal Ziel beim Mosel Clean Up. Auch der Stadtteil Trier-Euren ist wieder aktiv.

Nach zwei erfolgreichen Aktionen ist am Samstag, 10. September, wieder die Gemeinschaftsaktion „Mosel Clean Up“ angesagt. Viel Gemeinden und Vereine entlang der Mosel rufen dazu auf, gemeinsam Unrat und Müll zu sammeln und so die Vermüllung der Landschaft und Flüsse zu reduzieren. Auch Trier-Euren beteiligt sich an der Aktion. Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz sucht noch Helferinnen und Helfer.