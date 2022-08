Kirmes : Eurener Kirmes erstmals an neuem Standort

Der Musikverein Trier-Euren spielt auf der Bühne der Eurener Kirmes. Foto: Thorben Behring

Trier-Euren Auf dem Gelände in der Ottostraße wurde gefeiert, getanzt, gesungen und sogar gezaubert.

Die Eurener Kirmes feiert in diesem Jahr den 777. Geburtstag. Der Ursprungsgedanke, eine Kirmes am Wochenende nach dem Fest der Heiligen Helena und dann die berühmte Nachkirmes am Donnerstag, blieb immer bewahrt.

Mehrmals wurde der Veranstaltungsort geändert, mal war es die Dorfmitte, mal um die Kirche, mal in der Ludwig-Steinbach-Straße. Um überhaupt eine Kirmes veranstalten zu können, die auf einer guten finanziellen Basis steht und alle behördlichen Aufgaben erfüllt, mussten die Verantwortlichen in diesem Jahr eine Alternative suchen und wurden auf dem Gelände von Bernard-Massard in der Ottostraße fündig. Für die Besucher gab es einen Shuttle-Service zum Festplatz. In der Festschrift hieß es: „Wir danken herzlich der Firma Bernard-Massard für die Zurverfügungstellung des Platzes sowie allen, die bei der Planung und Organisation der Kirmes mitgearbeitet haben, insbesondere dem Kirmesausschuss unter Leitung von Jürgen Lehnert.“

Am Freitagabend legte DJ Rent a Sunshine auf. Am Samstagabend rockte die Band „First Men on Mars“ die Bühne. Das Programm am Sonntag gestalteten unter anderem der Musikverein Euren, der Männergesangverein Euren, der Karnevalsclub Grün-Weiß Euren, die Tanzmäuse Schweich, Zauberin Mara Jürgen und DJ Fritz.

Seit Jahren bewährt und eine Art Alleinstellungsmerkmal ist der große Spielpark für Kinder mit Stationen wie Hüpfburg, Kicker, Minigolf, Mega-Rutsche, Kletterberg, Riesen-Mikado, Funräder, Balancier-Teller und mehr.