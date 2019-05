Verkehr : Feiertag in Luxemburg: Überlastete Straßen, volle Parkhäuser in Trier

Feiertag in Luxemburg: Überlastete Straßen, volle Parkhäuser in Trier

Trier Luxemburg feiert Europa – und fährt nach Trier zum Shoppen. Das hat in der Stadt allerdings nicht nur erfreuliche Auswirkungen...

Zum ersten Mal ist am heutigen 9. Mai Feiertag in Luxemburg. Frankreichs Außenminister Robert Schuman hatte am 9. Mai 1950 eine grenzüberschreitende Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen und damit den Grundstein der heutigen Europäischen Union gelegt. Im vergangenen März hatte das luxemburgische Parlament den Tag zum gesetzlichen Feiertag erklärt.