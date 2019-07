Tagesfahrt : Europa in Bewegung – Museumsfahrt nach Bonn

Trier Mit der Sonderausstellung „Europa in Bewegung –Lebenswelten im frühen Mittelalter“ wirft das Landesmuseum Bonn ein erhellendes Licht in die vermeintlich dunkle Zeit zwischen dem Untergang des Weströmischen Reiches und der Jahrtausendwende.

Zu dieser Museumsfahrt lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Trier, Außenstelle Gutweiler Korlingen Sommerau, am Samstag, 17. August, ins LVR Museum in Bonn, Colmannstraße 14, ein. Abfahrt ist um 10 Uhr am Trierer Hauptbahnhof, Bussteig 7, und um 10.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz Longuich, Fleischerei Marx.