Asselborn und Ackermann Diskussion in Trier: Was Europa jetzt für den Frieden tun muss

„Wer hätte es für möglich gehalten, dass im 21. Jahrhundert in der Mitte Europas Krieg geführt wird, mit Methoden des 20. Jahrhunderts und Motiven aus dem 18. und 19. Jahrhundert?“ Mit dieser Frage eröffnete der Vorsitzende des Kuratoriums der Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf Trier, Bernhard Kaster, den Diskussionsabend, an dem sich über 200 Besucher beteiligten. Was können wir für den Frieden tun und wie kann er gesichert werden? Aber auch die Frage, wie wir uns als Christen in Gesellschaft, Politik und Kirche diesen Herausforderungen stellen können, waren die zentralen Fragen des Abends. Die Gesprächsrunde moderierte ZDF-Moderatorin Gundula Gause.