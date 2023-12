Kindermusical „Jan & Henry“: Lustiges Kindermusical zur Einstimmung auf Weihnachten

Zwei Stunden Familienvergnügen präsentierte das Theater Lichtermeer am Freitagabend in der gut besuchten Trierer Europahalle. „Jan & Henry 2: Ein neuer Fall für die Erdmännchen“, so hieß das Stück, mit dem eine bekannte Fernsehserie auf die Bühne gebracht wurde. Das Musical für die ganze Familie mit der großen Bühnenshow hat bereits viele Tausend kleine und große Erdmännchenfans begeistert – so war es am Freitagnachmittag auch in Trier.