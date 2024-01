Show zu Songs und ihren Hintergründen „Hits und Storys“ bietet eine Reise durch die Geschichte der Popmusik

Das musikalische Fundament der Show bildete die Band Pop History. Die sechsköpfige Musikgruppe – an diesem Abend unterstützt von Gastsänger David Maier – knüpfte an Rosinus’ Einleitungen an und präsentierte Songs wie „Walking in Memphis“, „The Look“ oder „People are people“. Die Künstler boten eine große Bandbreite an verschiedenen Stilen und meisterten die Herausforderung, sich mit jedem Song neu auf die Eigen­arten und Erkennungsmerkmale der jeweiligen Pop-Ikone einzustellen. „Es ist bemerkenswert, wie viele Stile diese Band an einem Abend auf die Bühne bekommt“, gibt Bernd Rosinus anerkennend zu.