Verzerrte Wahlergebnisse beim Landeswahlleiter AfD in Mariahof bei 22 Prozent? Das stimmt so nicht!

Trier · Laut Landeswahlleiter hat die AfD bei der Europawahl in Trier-Mariahof 22 Prozent geholt und in Ehrang 24 Prozent. Ausgewertet wurden dafür allerdings nur die an den Urnen abgegebenen Stimmen – nicht die per Briefwahl eingegangenen Wahlzettel. Das tatsächliche Ergebnis der Europawahl sieht anders aus.

12.06.2024 , 10:21 Uhr

Die AfD ist bei der Europawahl in Trier viel schwächer, als die vom Landeswahlleiter herausgegebenen Ergebnisse den Anschein erwecken. Foto: Andreas Sommer