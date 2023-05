Vor dem Alter muss man keine Angst haben 101 Jahre alt und topfit: Wie macht Eva Gerten das?

Eva Gerten sitzt auf einer Bank unter dem Kirschbaum. „Der Garten ist mir nie zu viel“, sagt sie, und ihre Schwiegertochter Sylvie van der Straeten nickt lachend: „Ausnahmsweise hat sie den Spargel heute für mich stehen lassen, damit ich sehen kann, wie gut er gewachsen ist. Normalerweise erntet sie alles selbst.“ Das Edelgemüse soll es heute Abend an Eva Gertens 101. Geburtstag zum Abendessen geben. Der große Garten an ihrem Haus in Trier-Zewen ist top gepflegt und es ist kaum zu glauben, dass eine Frau dieses Alters Kartoffeln, Blumenkohl, Kohlrabi und Salat anbaut.