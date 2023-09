Amtsübergabe an der Universität Trier Eva Martha Eckkrammer ist neue Uni-Präsidentin in Trier

Mit Professorin Eva Martha Eckkrammer steht nach fünf männlichen Vorgängern erstmals eine Frau an der Spitze der Universität Trier. „Ich möchte den Standort und die Stärken der Universität Trier als dominant geistes- und sozialwissenschaftliche Profiluniversität nutzen, um diese intensiv weiterzuentwickeln und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Die Lage in der westlichen Grenzregion, nahe an Luxemburg, Belgien, Frankreich und unweit der Niederlande, lädt zu einer intensiven Internationalisierung von Forschung und Lehre ein“, betonte die neue Präsidentin in ihrem Ausblick. Es gelte aber auch, die Verbindungen mit der Stadt und der Region zu stärken, um die Universität als Ort der wissenschaftlichen Auseinandersetzung in Zeiten großer Herausforderungen zu einer Partnerin in der Beantwortung brennender gesellschaftlicher Fragen zu machen. „Ich freue mich darauf, gemeinsam Zukunftsräume zu öffnen“, so die Präsidentin.