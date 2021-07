Hochwasser : Evakuierung in Ehranger Krankenhaus: Nach 45 Minuten sind alle in Sicherheit

Evakuierung in Ehranger Krankenhaus: Nach 45 Minuten sind alle in Sicherheit

Mitarbeiter des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen Mitte nehmen Patienten aus dem Klinikum Mutterhaus Ehrang in Empfang. Foto: Kinikum Mutterhaus Trier/Klinikum Mutterhaus

Trier-Ehrang Das Hochwasser der Kyll hat dafür gesorgt, dass Patienten aus dem Klinikum Mutterhaus Ehrang verlegt werden mussten. Unter anderem mit Hubschraubern.

Weil Patienten aus dem teilweise überfluteten Krankenhauses in Trier-Ehrang in das Trierer Mutterhaus verlegt wurden, werden in dem Klinikum vorerst keine Notfallpatienten mehr aufgenommen.