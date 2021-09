Trier : Der neue Präses nimmt viele Eindrücke mit

Trier „In den Straßen sieht es fast schon wieder aufgeräumt aus“, sagt Pfarrerin Vanessa Kluge beim Besuch von Thorsten Latzel in ihrer Gemeinde in Trier-Ehrang: „Draußen mag das stimmen, aber drinnen wohnt die Not.“ Die Kyll hat im Juli für die Überschwemmung gesorgt.

Thorsten Latzel ist seit März 2021 Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Für die kommenden acht Jahre hat der Theologe das Spitzenamt in der zweitgrößten deutschen Landeskirche inne. In seiner Funktion als Präses ist er in den vom Hochwasser heimgesuchten Orten unterwegs gewesen. In Solingen, in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und auch in Trier-Ehrang.

Was er mitnimmt von seinem Besuch in Ehrang? Ganz sicher den Satz: „Seelsorge ist das, was am meisten gebraucht wird.“ An entsprechender Hilfe arbeiten Landeskirche und Diakonie gerade. So sollen Seelsorge- und Beratungsteams eingesetzt werden, um genau an diesen Stellen für die Menschen da zu sein. Und der Präses nimmt aus der morgendlichen Andacht von Pfarrerin Kluge ganz viele „selige Momente“ mit – Momente des Glücks, der Hoffnung und des Humors, die es in der Katastrophe auch gab und immer wieder gibt.