Religion : Evangelische Kirchengemeinde feiert 

Trier Die Evangelische Kirchengemeinde Trier feiert am Ewigkeitssonntag, 24. November, um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Ratz im Caspar-Olevian-Saal, um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Reinhard Müller in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Eh­rang finden ebenfalls Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag statt – in der Evangelischen Kirche Ehrang, Wallenbachstr. 1, um 10 Uhr mit Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath, im Gemeindehaus Trierweiler, An der Kirche 1, um 11.15 Uhr, ebenfalls mit Pfarrerin Fastenrath, in Gusterath im Evangelischen Gemeindehaus, Im Bilser 6, um 10 Uhr sowie in der Johannes-Kapelle Grünhaus um 11.15 Uhr, beide Gottesdienste werden gehalten von Pfarrer Matthias Jens. In Schweich findet um 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Evangelischen Gemeindezentrum, Martinstr. 1, mit Pfarrer Michael Wermeyer statt.