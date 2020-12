Evangelische Kirchengemeinde Trier : „Weltreise“ per Tüte für Kinder in der Basilika

„Weltreise“ per Tüte für Kinder in der Basilika

Trier Seit dem ersten Advent hängen in der Konstantin-Basilika Tüten voller Überraschungen für Kinder im Grundschulalter. Mit den Tüten machen die Kinder eine weihnachtliche Reise um die Welt.

Wie feiert man eigentlich Weihnachten bei 30 Grad? Und was isst man in anderen Ländern an Heiligabend? Wann gibt es die Geschenke? In den Tüten finden sich jede Woche neue Geschichten, Musik und Bastelideen.